Странам НАТО потребуется до двух лет, чтобы вооружить Украину, - министр обороны Швеции

Странам НАТО от года до двух лет, чтобы достичь желаемого потенциала по снабжению Украины большим количеством оружия.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg .

"Россия встала на ноги быстрее, чем евроатлантическое сообщество", - сказал Йонсон, призвав западных союзников удвоить объем закупок.

Йонсон заявил, что целью является добиться победы Украины в войне с Россией.

"Я ожидаю, что мы наверстаем упущенное, но думаю, что пройдет год или два, прежде чем мы увидим полный эффект", - сказал он.

Швеция уже удвоила военные расходы с 2020 года и планирует к 2030 году направить на оборону 2,6% валового внутреннего продукта. В краткосрочной перспективе этого может быть недостаточно, чтобы противостоять противнику, который переводит ее экономику на военную основу.

Швеция предоставила Украине танки, боевые машины, артиллерийские системы, боеприпасы и другое оборудование, которое необходимо заменить. В то же время она стремится удовлетворить амбиции, которые включают увеличение количества военных кораблей и подводных лодок в распоряжении ВМС Швеции, а также значительное усиление возможностей отражения воздушных атак.

Шведское оружие

Война в Украине продемонстрировала необходимость противовоздушной обороны, поскольку Россия нанесла удары по военным объектам, а также по гражданской инфраструктуре с помощью беспилотников и ракет.

Швеция присоединилась к инициативе Германии по предоставлению Киеву дополнительных систем ПВО Patriot. Тем не менее, по словам Йонсона, передача одной из четырех батарей Швеции нанесет значительный ущерб ее собственной обороне.

"Конечно, есть вещи, которые мы можем сделать проще, быстрее и с меньшим воздействием на наши собственные возможности, чем система Patriot. Это ограниченный ресурс", - сказал Йонсон.

Обеспечение Украины является неотложной задачей, поскольку Швеция приобретает дополнительное значение благодаря оборонной промышленности, которая превосходит ее вес.

"В мире нет другой страны с населением 10 миллионов человек, которая имела бы возможность проектировать и строить истребители, подводные лодки, артиллерийские системы и боевые машины пехоты. Это также преимущество для нас в нашем стремлении поддержать Украину", - сказал Йонсон.

В эту отрасль входят отечественные производители вооружений, такие как Saab AB, а также компании, находящиеся в иностранной собственности, такие как BAE Systems Hagglunds AB, производящая боевую бронированную машину CV-90, и финско-норвежский производитель артиллерийских боеприпасов Nammo AS, выпускающий снаряды 155-миллиметрового калибра, в которых остро нуждается Украина.

Йонсон заявил, что правительство намерено утроить производство артиллерийских боеприпасов в ближайшие несколько лет.

"Мы пришли из эпохи, когда считалось, что у нас очень мало денег, но много времени. Теперь у нас значительно больше денег, но меньше времени, потому что мы очень обеспокоены тем, что Россия восстановится и создаст военную угрозу для всего альянса", - сказал Йонсон.