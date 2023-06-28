Страна идет к победе. Зеленский предлагает идею доктрины для Украины

"Как Конституция закладывает основы, мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, не размытой, смелой доктрины. Для Украины, которая идет к победе. И для Украины-победительницы", - сказал он.

По словам президента, эта доктрина должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и будущем украинцев.

"И нам самим, и нашим соседям, и каждому в мире. Мы нуждаемся в новой системе, новых правилах, новых возможностях", - заверил Зеленский.

По мнению Зеленского, во всех своих попытках Россия проигрывает и это уже не мечта, это реальность. Он добавил, что даже сейчас, несмотря на войну, украинцы продолжают идти по пути изменений.

"И я уверен, что первый день мира после этой войны, первый день нашей заслуженной победы станет и первым днем дальнейшей быстрой трансформации Украины. Основ нашей с вами жизни, наших институтов, экономических практик, социальных привычек, политик и повседневности. То, что мы не можем пока изменить сейчас, в условиях войны, мы изменим в процессе нашего восстановления. Нашей трансформации. Мы создадим новую и гораздо сильную Украину", - констатировал он.

Кто будет определять, какой будет доктрина для Украины

Зеленский отметил, что какой быть Украине-победительнице "определим все вместе, равно как вместе защищаем свободу и независимость".

"Это справедливо. Конституция Украины устанавливает, что президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности и соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина. Президент Украины является гарантом стратегического, европейского и евроатлантического курса нашего государства", - резюмировал президент.

Зеленский уточнил, что для выполнения этих норм он и предлагает на общенациональном уровне обсудить основы, основные ориентиры будущей украинской доктрины.

"Нам нужно общее видение того, какой быть Украине после победы", - добавил он.

Основные ориентиры новой доктрины для Украины

По его словам, пять основных ориентиров для украинской доктрины для обсуждения таковы: философия победы Украины, глобальность украинской безопасности, политика героев, политика справедливости и трансформации за 10 лет.

Украинская формула мира

Ранее президент Владимир Зеленский инициировал "формулу мира", чтобы остановить войну в Украине. Она включает в себя 10 пунктов, связанных с обеспечением безопасности в Украине в связи с военными действиями. А именно: