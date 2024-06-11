Страна, где безопасно быть собой: какие антидискриминационные законы ожидает ЛГБТ-сообщество

Законопроект №5488 устанавливает усиленную ответственность за преступления на почве ненависти по разным признакам, в том числе сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Этот документ – не только евроинтеграционное обязательство Украины, но и реальная помощь на пути защиты уязвимых категорий людей от насилия и дискриминации.

Он должен законодательно ввести определение понятия "нетерпимости" по разным признакам, в частности, таким как раса, цвет кожи, политические, религиозные и другие убеждения, половая принадлежность, возраст, инвалидность, этническое и социальное происхождение, гражданство, семейное и имущественное положение, сексуальная ориентация, гендерная идентичность, место жительства, язык или другие признаки.

Законопроект №9103 в свою очередь предлагает ввести регистрируемое партнерство, которое также называют "гражданским", как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей одного или разных статей.

"Свобода, право и уважение к выбору, разнообразие взглядов, толерантность - это то, что отличает прогрессивный демократический мир, наиболее развитые страны от стран, где царят "скрепы", "традиционные ценности", которыми скрывают репрессии и нарушения прав человека. все, посадить в тюрьму всех, кто думает и ведет себя не так, как нужно режиму - это стратегия создания рабского общества", - подчеркнула председатель Партии "Слуга Народа".

По ее словам, Украина же стремится стать частью свободного демократического мира, где уважение к индивидууму защищается не только законами, но и обществом, определяющим такие права, как базовые свободы выбирать, которые или дискриминировать, никто не имеет права. Поэтому указанные законопроекты сейчас актуальны как никогда.

Согласно социологическим исследованиям, украинцы поддерживают эти прогрессивные нормы, в частности, относительно ЛГБТ-сообщества. Например, в последних исследованиях речь шла о 72% поддержки. Однако эти результаты, предполагает Шуляк, по ее впечатлениям несколько преувеличены - украинских граждан, которые считают поддержку ЛГБТ чем-то вроде угрозы института семьи, гораздо больше, чем 28%.

"Когда я написала пост по поводу №9103, некоторые из моих коллег по партии просили его убрать, а когда я отказалась, поскольку имею право выражать свою позицию, заявил, что готов из-за этого выйти из партии. Также выразили крайне негативное отношение к нему и требования существенно доработать документ Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций, Ассоциация христиан - юристов, Национальная ассоциация адвокатов Украины, а также Национальный юридический университет им Ярослава Мудрого, КНУ им. Шевченко и Академия МВД.

По ее словам, достаточно показателен кейс боевого медика 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Виктора Пилипенко, который не скрывает, что он – гей. Во время недавней встречи Пилипенко рассказал ей о своей мечте – выступить в Парламенте и рассказать о военных ЛГБТ. Но готовы ли некоторые парламентарии пересмотреть свою дискриминационную нетерпимость остается открытым вопросом.

"При этом прогрессивные европейские политики - один из самых молодых мэров городов Италии, которому 28 лет, и лидер либерального крыла радикальной партии в Италии, который 25 лет, во время нашего общения идею поддержали - у итальянского парламента есть все возможности принять наших военных ЛГБТ и сейчас по этому кейсу мы начинаем работать с МИДом", - подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что сопротивление по законопроектам №9103 и №5488 сравнимо с нежеланием ряда народных депутатов принимать законопроект №8329, который усиливает ответственность за совершение насилия в отношении женщин и домашнее насилие. Против него, отметила Шуляк, против, в частности, в ОПЗЖ и даже в правоохранительном Комитете ВР. Тогда речь шла чуть ли не о закулисных интригах, но законопроект в конце концов был принят.

"Похожая ситуация сейчас с законопроектом №5488. Мне казалось, что после его принятия нам будет проще принять №9103 - об институте регистрируемых партнерств, который устраняет целый ряд дискриминационных норм для ЛГБТ+, союзы гражданских партнеров. Но теперь понятно, что просто не будет .Впрочем, нам бы хотелось, чтобы в этом году хотя бы один из этих законопроектов был заключен.