Кравчук заявив, що готовий вести діалог з ОРДЛО

Фото: Леонід Кравчук (з відкритих джерел)

Він вважає, що не можна домогтися миру, ні з ким не розмовляючи

Для відновлення миру на Донбасі потрібно розмовляти з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Вести діалог з ОРДЛО необхідно тільки в контексті інтересів України.

Про це розповів глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що мова йде не про прямі переговори з ватажками "ЛДНР", а з представниками двох областей, які можуть написати свою дорожню карту та узгодити її з Києвом для подальшої реалізації на вищому рівні.

"Є люди, які можуть бути учасниками переговорів. Скажімо, Офіс президента підписує указ про призначення на посаду в Мінську групу Фокіна. Він і запрошує, і може говорити про те, чого вони насправді хочуть", - сказав Кравчук.

За його словами, "зараз йде питання про з'ясування точних позицій і кроків".

Він нагадав, що вже виступав зі зверненням на одному з телеканалів до представників ОРДЛО на початку війни на Донбасі, однак відповіді не отримав.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Кравчук розповів, які завдання йому поставив президента, а також про "червоні лінії" в переговорах по Донбасу.

Нагадаємо, Кравчук заявив, що проведення кадрових змін в українській делегації ТКГ було пропозицією керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, він також запропонував кандидатуру першого прем'єра України Вітольда Фокіна.