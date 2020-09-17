Кравчук вимагає від ОРДЛО забезпечити Червоному Хресту доступ до полонених українців

Голова української делегації в Тристоронній контактної групи Леонід Кравчук вимагає від ОРДЛО негайно забезпечити Міжнародному комітету Червоного Хреста доступ до незаконно утримуваних громадян України. При цьому він підкреслив, що доступ повинен бути наданий також до секретної донецької тюрми "Ізоляція".

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В'язниця "Ізоляція" сумно відома через катування українців і нелюдські умови утримання.

При цьому Кравчук зазначив, що ОРДЛО і Росія не виконують домовленостей про забезпечення безперешкодного доступу МКЧХ, досягнутих під час зустрічі радників лідерів нормандського формату, яка відбулася 11 вересня в Берліні.

"Україна надає повний та безперешкодний доступ представникам МКЧХ до осіб, які обґрунтовано звинувачуються у скоєнні злочинів та містяться на території України, про що свідчать листи і звіти про роботу міжнародних гуманітарних організацій в Україні", - заявив він.

Він також зазначив, що всі звернення щодо доступу Червоного Хреста до полонених українців грубо ігноруються і не виконуються саме з боку ОРДЛО і Росії.

"Неприпустимо і обурливо, що з численних звернень з'ясувати долю і відвідати 175 перебувають в ОРДЛО громадян України вдалося отримати відповідь тільки щодо однієї особи", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, під час засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 16 вересня, делегації України, Росії та ОБСЄ обговорили виконання перемир'я, питання обміну полоненими і зміни в закон про місцеві вибори.