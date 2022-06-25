Короткочасні дощі та грози: якою буде погода 26 червня

В Україні в неділю, 26 червня, очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Температура повітря збільшиться до +31.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, завтра у західних, південних, центральних та східних областях пройдуть короткочасні дощі. Також у деяких регіонах синоптики прогнозують грози.
Майже у всіх регіонах України завтра буде тепло. Температура в залежності від областей коливатиметься від 26 до 31 градуса з позначкою "плюс". Вночі стовпчик термометра опуститься до 13-18 градусів тепла.
Нагадаємо, за даними синоптиків, у липні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 21-26 градусів тепла (у Карпатах 17-19 градусів). Це на 1,5-2 градусів вище за норму.