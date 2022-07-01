RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Короткочасні дощі, грози та +32: прогноз погоди на завтра

Фото: у західних областях завтра будуть короткочасні дощі та грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 2 червня, в Україні буде сухо. Однак у більшості західних областей очікується короткочасні дощі, грози, місцями град та сильний вітер до 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

Вітер очікується переважно північно-східним, швидкість якого становитиме 5-10 мс. Проте вдень у східних областях місцями прогнозуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14 +19 градусів, а на Закарпатті та узбережжі морів до +22. Вдень повітря прогріється до +27 +32.

При цьому в східних областях вночі очікується +9 +14 градусів, а вдень +21 +26.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується різкий перехід з грозових дощів до сухої та спекотної погоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні