RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Червоний хрест забороняє використовувати свої емблеми на гуманітарних авто, - Зеленський

Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський заявив, міжнародна організація "Червоний хрест" забороняє використовувати свої емблеми на гуманітарних автомобілях. Їх використовують для евакуації мирних жителів з гарячих точок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланняс на звернення голови держави.

"Ви знаєте мені сказали, що Червоний хрест, міжнародний Червоний хрест забороняє нам використовувати емблему на цих машинах, які виконують ці гуманітарні місії. Забороняє Червоний хрест, ніби це їх власність. І це показово, це говорить дуже багато про те, що деякі люди дуже впливові вирішили поставити хрест на українцях. Але ми цього не допустимо, і я цього не допущу", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Сумах був створений зелений гуманітарний коридор для евакуації мирного населення.

Крім того, за словами міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук, Україна направила на погодження маршрути евакуації з Києва, Київської області, Волновахи, Маріуполя, Харкова та Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України