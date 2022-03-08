Червоний хрест забороняє використовувати свої емблеми на гуманітарних авто, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, міжнародна організація "Червоний хрест" забороняє використовувати свої емблеми на гуманітарних автомобілях. Їх використовують для евакуації мирних жителів з гарячих точок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланняс на звернення голови держави.

"Ви знаєте мені сказали, що Червоний хрест, міжнародний Червоний хрест забороняє нам використовувати емблему на цих машинах, які виконують ці гуманітарні місії. Забороняє Червоний хрест, ніби це їх власність. І це показово, це говорить дуже багато про те, що деякі люди дуже впливові вирішили поставити хрест на українцях. Але ми цього не допустимо, і я цього не допущу", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Сумах був створений зелений гуманітарний коридор для евакуації мирного населення.

Крім того, за словами міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук, Україна направила на погодження маршрути евакуації з Києва, Київської області, Волновахи, Маріуполя, Харкова та Харківської області.

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