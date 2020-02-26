Червоний Хрест передав у Нові Санжари майже 300 тис. гривень допомоги

Товариство Червого Хреста України передало допомоги на суму майже 287 тис. гривень з початку обсервації евакуйованих з Китаю у медцентр Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організації.

Зазначається, що вже шостий день поспіль Товариство Червоного Хреста входить в оперативний штаб у Нових Санжарах, координує, отримує від волонтерських організацій, компаній, небайдужого населення допомогу, закуповує необхідне для людей, які перебувають в обсервації, та передає до медичного центру.

"За весь час роботи до Медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари", де перебувають 72 людини, евакуйовані з Китаю, і 22 члени екіпажу та супроводжуючого медичного персоналу, було зібрано та передано допомоги на майже 287 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що оскільки 22 лютого Медичний центр заборонив передавати їжу з міркувань безпеки людей у обсервації, близько 300 кг продуктів Червоним Хрестом було передано до шкіл-інтернатів і дитячих будинків сімейного типу.

Раніше повідомлялося, що тести на коронавірус не виявили інфікування у 48 евакуйованих з китайського Уханя, які перебувають в обсервації на території медцентру "Нові Санжари".

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах відбулися масові протести, які переросли в зіткнення між демонстрантами і правоохоронцями. Учасники акцій намагалися не пустити на території госпіталю евакуйованих з китайського Уханя, який повинні пробути у Нових Санжарах на обсервації 14 днів.