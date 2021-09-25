RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Червоний Хрест відправив в ОРДЛО три вантажівки з гуманітарною допомогою

Автор: Дмитро Левицький

Цього тижня на окупований Донбас передали понад 30 тонн гуманітарної допомоги. Вантажівки з гуманітаркою мешканцям ОРДЛО відправив Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Три вантажівки з гуманітаркою прослідували через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке". Рух коридором навпроти цього КПВВ російські окупанти розблоковували лише у понеділок.

"Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено 37,2 тонни гігієнічних наборів", - зазначили прикордонники.

Нагадаємо, до цього Швейцарія відправила на окупований Донбас понад 2 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Красный КрестГуманітарна допомогаДонбас