Червоний Хрест відправив в ОРДЛО три вантажівки з гуманітарною допомогою

Цього тижня на окупований Донбас передали понад 30 тонн гуманітарної допомоги. Вантажівки з гуманітаркою мешканцям ОРДЛО відправив Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Три вантажівки з гуманітаркою прослідували через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке". Рух коридором навпроти цього КПВВ російські окупанти розблоковували лише у понеділок.
"Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено 37,2 тонни гігієнічних наборів", - зазначили прикордонники.
Нагадаємо, до цього Швейцарія відправила на окупований Донбас понад 2 тисячі тонн гуманітарної допомоги.