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Червоний Хрест обіцяє виплати українцям: хто та скільки отримає

Фото: Червоний Хрест обіцяє виплати українцям: хто та скільки отримає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські посадовці змогли домовитись про додаткову фінансову допомогу для постраждалих від війни в Україні. Протягом чотирьох місяців Червоний Хрест буде виплачувати по майже 4000 гривень окремим категоріям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Скільки можна отримати від Червоного Хреста: Протягом чотирьох місяців будуть відбуватись виплати у розмірі близька 3850 гривень.
Хто може отримати допомогу: Ветерани - особи з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ груп.
Як отримати виплату: Треба подати онлайн заяву через Портал Дія за допомогою послуги єПідтримка

Нагадаємо, що РБК-Україна розказувало, як українцям отримати виплати від ООН.

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