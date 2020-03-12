Червоний Хрест направив на Донбас нову партію гуманітарної допомоги

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На окуповану територію проїхали 7 вантажівок

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на окуповані території Донбасу нову партію гуманітарної допомоги для мирних жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними прикордонників, через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на непідконтрольну Україні територію проїхали 7 вантажівок з продуктовими та гігієнічними наборами.

Зазначається, що загалом жителям окупованої території Донбасі направили вантаж вагою 137,5 тонни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МКЧХ направив на тимчасово окуповану територію Донбасу дві вантажівки з гуманітарною допомогою. Для жителів окупованої території направили медичне обладнання загальною вагою 4,97 тонни.

Також РБК-Україна писало, що Київ сподівається на продовження гуманітарної та технічної допомоги Швейцарії. Спікер парламенту Дмитро Разумков в рамках офіційного візиту висловив вдячність Швейцарії за надану допомогу та підтримку.

Крім того, наприкінці лютого ООН направила на окуповані території Донбасу 6 вантажівок з гуманітарною допомогою. Жителям окупованих територій відправили понад 10 тонн шкільного приладдя.