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Червоний Хрест готовий відправити медичну допомогу Україні

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МЗС приступив до розробки логістики

Міжнародний комітет Червоного Хреста сформував і готовий відправити Україні допомога для боротьби з коронавірусом. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кулеби, МЗС України вже приступив до розробки логістики та доставки вантажу в Україну.

"Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий відправити в Україну допомогу в боротьбі з поширенням коронавіруса. Вантаж сформований, зараз ми приступаємо до розробки логістики його якнайшвидшої доставки в Україну", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Червоний Хрест схвалив запит українського уряду на надання допомоги. Зокрема, Україні буде передано медичне обладнання і медикаменти.

Також РБК-Україна писало, що вночі 23 березня в "Бориспіль" прибув літак з Китаю, який доставив партію тестів на коронавірус і медичне обладнання. Літак привіз 250 тисяч швидких тестів та інше обладнання. При цьому до кінця цього тижня планується доставка ще кількох таких вантажів.

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