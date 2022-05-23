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Червоний Хрест не буде оприлюднювати імена захисників "Азовсталі". Сім'ї можуть надіслати запит

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Понеділок 23 травня 2022 10:13
Червоний Хрест не буде оприлюднювати імена захисників "Азовсталі". Сім'ї можуть надіслати запит Фото: Червоний Хрест не буде публікувати імена полонених з "Азовсталі" (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Міжнародний комітет Червоного Хрест не буде оприлюднювати імена та дані захисників маріупольської "Азовсталі". Їх рідні можуть надіслати офіційний запит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представниці організації Мірелла Ходейб "Укрінформу".

"Ця інформація є конфіденційною. Нашим пріоритетом є перевірка умов утримання військовополонених та поводження з ними, запобігання зникненню та підтримка їхнього зв’язку із родинами. Але ми не публікуватимемо списки чи імена людей, яких ми відвідували, або тих, кого ми відвідаємо в майбутньому", - зазначила вона.

За її словами, реєстрація українських військових допоможе їм відчувати себе в безпеці та "не зникнути безслідно".

Ходейб додала, що сім'ї полонених з "Азовсталі" можуть звернутися в Центральне агентство розшуку МКЧХ, щоб перевірити інформацію. Це можна зробити електронною поштою ctabureau@icrc.org, а також за телефонами +41 22 730 3600 або +380 800 300 155.

Нагадаємо, 16 травня почався порятунок військових з "Азовсталі".

Також зазначалося, що на території заводу було близько 600 поранених українських військових. 40 з них - у тяжкому стані.

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Азовсталь Красный Крест
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