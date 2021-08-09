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"Червоний код для людства": в ООН відреагували на звіт про зміну клімату

Автор: Анастасія Рокитна

Міжурядова група експертів зі зміни клімату опублікувала звіт про зміну клімату. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відреагував.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав звіт "червоним кодом для людства" і зазначив, що поріг в 1,5 градуса "небезпечно близький".

"Єдиний спосіб запобігти перевищенню цього порогу - це терміново активізувати наші зусилля і йти по найамбітнішому шляху", - сказав Гутерріш.

Раніше вчені заявили, Земля нагрівається швидше, ніж вважалося раніше.

Експерти кажуть, що за будь-яким сценарієм планета в середньому нагріється на 1,5 градуса до 2040 року. Якщо ж викиди вуглецю не скоротяться протягом найближчих років, поріг в 1,5 градуса перейде раніше.

Нагадаємо, вчені заявили, що довгострокові наслідки потепління неминучі.

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ООНГлобальне потепління