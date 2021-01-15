"Червоних" дипломів більше не буде: Шкарлет підписав наказ

З січня 2021 року в Україні більше не буде "червоних" дипломів. Набрали чинності зміни з приводу оформлення дипломів після закінчення вищих навчальних закладів.
Про це сказано в наказі №1571 від 29 грудня 2020 року.
Його підписав міністр освіти науки і України Сергій Шкарлет.
Раніше по закінченню навчання студенти отримували такі дипломи:
Однак цей наказ затвердив форми дипломів, серед яких немає з відзнакою. Тепер будуть видавати диплом молодшого бакалавра; бакалавра; магістра; доктора філософії; доктора мистецтва і доктора наук.
Також у Міносвіти затвердили форми додатка до диплома європейського зразка і зразок академічної довідки.
Крім того, затвердили й нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв і доктора наук. А в дипломах фахівця і молодшого спеціаліста в графі "ступінь вищої освіти" буде вказуватися освітньо-кваліфікаційний рівень.
У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра або магістра випускників без громадянства додатково буде вказано рік надходження і повна назва навчального закладу, в яке студент вступив на початку навчання в Україні.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки разом з Міністерством фінансів розробляють нові можливості стипендіального забезпечення. Зокрема розглядається можливість преміювання студентів.