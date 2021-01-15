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"Червоних" дипломів більше не буде: Шкарлет підписав наказ

Україна, П'ятниця 15 січня 2021 15:54
"Червоних" дипломів більше не буде: Шкарлет підписав наказ
Фото: дипломи (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

З січня 2021 року в Україні більше не буде "червоних" дипломів. Набрали чинності зміни з приводу оформлення дипломів після закінчення вищих навчальних закладів.

Про це сказано в наказі №1571 від 29 грудня 2020 року.

Його підписав міністр освіти науки і України Сергій Шкарлет.

Раніше по закінченню навчання студенти отримували такі дипломи:

  • молодшого бакалавра;
  • молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);
  • бакалавра;
  • бакалавра з відзнакою;
  • магістра;
  • магістра з відзнакою;
  • доктора філософії;
  • доктора філософії європейського зразка;
  • доктора наук.

Однак цей наказ затвердив форми дипломів, серед яких немає з відзнакою. Тепер будуть видавати диплом молодшого бакалавра; бакалавра; магістра; доктора філософії; доктора мистецтва і доктора наук.

Також у Міносвіти затвердили форми додатка до диплома європейського зразка і зразок академічної довідки.

Крім того, затвердили й нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв і доктора наук. А в дипломах фахівця і молодшого спеціаліста в графі "ступінь вищої освіти" буде вказуватися освітньо-кваліфікаційний рівень.

У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра або магістра випускників без громадянства додатково буде вказано рік надходження і повна назва навчального закладу, в яке студент вступив на початку навчання в Україні.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки разом з Міністерством фінансів розробляють нові можливості стипендіального забезпечення. Зокрема розглядається можливість преміювання студентів.

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