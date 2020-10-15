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"Червону зону" карантину розширили до восьми облцентрів

Автор: Андрій Козловський

На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення про розширення "червоної зони" карантину. У неї увійшли 8 обласних центрів.

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Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Зокрема, в "червону зону" увійшли: Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

Складна епідеміологічна ситуація також в Лисичанську, Біляївці, Дубно, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Люботині, Каневі, Ніжині. Їх віднесли у "червону зону".

Нагадаємо, за підсумками оновлення карантинних зон, Київ ще два тижні буде в "помаранчевій зоні".

Крім того, за добу в Україні коронавірусом захворіли ще 5062 осіб. Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській, Донецькій областях і в Києві.

Також РБК-Україна повідомляло, що цього тижня Кабмін продовжив карантин в країні до кінця року. При цьому карантинні обмеження були посилені.

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