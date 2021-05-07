"Червону" зону карантину покинули ще дві області

Запорізьку і Полтавську області з 7 травня вивели з "червоної" зони карантину. У цій зоні лишилась одна область - Сумська.
Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
З сьогоднішнього дня "червону" зону покинули:
Ці області перейшли в "жовту" зону, скасувавши заборони на роботу ТРЦ, кафе, ресторанів, ринків.
Тепер у "червоній" зоні карантину залишилась тільки одна область - Сумська.
Втім, у Київській школі економіки прогнозують, що і ця область може вийти з "червоної" зони карантину найближчим часом. Керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко вважає, що наступного тижня вже може не бути "червоної" зони карантину в Україні.
Нагадаємо, вчора в Україні "червону" і " помаранчеву" зони карантину скоротили відразу на п'ять областей.
Зазначимо, в Україні виявили ще 8404 нових зараження коронавірусом. Найбільше нових випадків в Харківській, Дніпропетровській областях та в Києві.
Зазначимо, що лише одна область в Україні залишилася в "червоній" зоні карантину.