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"Червону" зону карантину покинули ще дві області

Автор: Анастасія Рокитна

Запорізьку і Полтавську області з 7 травня вивели з "червоної" зони карантину. У цій зоні лишилась одна область - Сумська.

Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З сьогоднішнього дня "червону" зону покинули:

  • Запорізька область,
  • Полтавська область.

Ці області перейшли в "жовту" зону, скасувавши заборони на роботу ТРЦ, кафе, ресторанів, ринків.

Тепер у "червоній" зоні карантину залишилась тільки одна область - Сумська.

Втім, у Київській школі економіки прогнозують, що і ця область може вийти з "червоної" зони карантину найближчим часом. Керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко вважає, що наступного тижня вже може не бути "червоної" зони карантину в Україні.

Нагадаємо, вчора в Україні "червону" і " помаранчеву" зони карантину скоротили відразу на п'ять областей.

Зазначимо, в Україні виявили ще 8404 нових зараження коронавірусом. Найбільше нових випадків в Харківській, Дніпропетровській областях та в Києві.

Зазначимо, що лише одна область в Україні залишилася в "червоній" зоні карантину.

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