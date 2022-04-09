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На червоній гілці метро Києва запрацювала ще одна станція: як ходять поїзди

Фото: на червоній гілці запрацювала станція "Берестейська" (facebook com kyivcity gov ua)
Автор: Сергей Новиков

На червоній гілці Київського метрополітену запрацювала станція метро "Берестейська". На ній поїзди знову проводять посадку і висадку пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що без зупинки поїздиметро слідують через станції "Майдан Незалежності" (синя гілка) і "Кловська" (зелена гілка).

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" - "Театральна", "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".

Як курсують потяги метро:

  • Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"
  • Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"
  • Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" з пересадкою на станції "Видубичі"

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів по лініях становить орієнтовно 1 годину.

Нагадаємо, в перші дні повномасштабного російського вторгнення в районі станції метро "Берестейська" українські сили розбили колону противника.

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Київметро