У Червоному Хресті заявили, що не можуть дістатися до Маріуполя майже тиждень

"Наша команда п'ять днів намагалася дістатися до Маріуполя, і це важка подорож, тому що вам потрібно перетнути лінію фронту, пройти через багато-багато контрольних пунктів, іноді люди на контрольних пунктах, солдати, не знають про вашу поїздку", - заявив він.

Представник МКЧХ повідомив, що найважче, щоб наказ про допуск комітету дійшов до контрольно-пропускних пунктів окупантів.

"Тому ми вирушили туди з автобусами, ми рухалися, ми намагалися, ми намагалися знову і знову, але, на жаль, ситуація навколо Маріуполя була занадто небезпечною, умови безпеки не були хорошими", - додав Хундт.

Він розповів, що під час недавньої поїздки МКЧХ вдалося проїхати 20 км від Маріуполя, а потім довелося повернути назад, збираючи людей, які тікали з дороги.

"Це був довгий шлях, важкий шлях, до нашої колони приєднувалися приватні машини, і, нарешті, 1000 осіб дісталися до Запоріжжя", - додав представник МКЧХ.