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Червоний Хрест створить робочу групу з українським політв'язням


На наступному тижні має відбутись зустріч представників Червоного Хреста та громадських організацій

Керівництво київського офісу "Міжнародного комітет Червоного Хреста" (МКЧХ) під час спілкування з учасниками маршу підтримки політв’язнів пообіцяли з понеділка розпочати діалог з представниками, уповноваженими їхніми родичами. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Організатори акції повідомили, що представник МКЧХ заявив про створення робочої групи з представниками громадських організацій, котрим довіряють родичі українських в’язнів.

"І з наступного тижня починаємо налаштовувати діалог", - повідомили організатори маршу.

Повідомляється, що перша зустріч сформованої групи маж відбутись наступного тижня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві влаштували марш на підтримку політв’язнів. У марші беруть участь близько 500 людей, які скандують "Свободу патріотам", "В'язні Кремля, ми вас не забули", "Росія - геть з України", вони вимагають від нової влади звільнення українських політв'язнів. До маршу приєдналась виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, яка вимагає, щоб українським лікарям надали доступ до українських полонених.

 

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