Юг России охватили бури: уничтожены железнодорожные пути и затоплены побережья

Так, очевидцы в Сочи сообщают о мощных волнах, которые повсеместно затопили прибрежные зоны, смывая все на своем пути. Вода из моря буквально проникает через дома, делая перемещение в некоторых регионах города невозможным.

В частности, о значительных разрушениях сообщают в Адлерском районе, что в Сочи. В то же время в Новороссийске размыло пляж и затопило дорогу. Вода сносила деревья и подтопила дома.

Как сообщают росСМИ, также непогода выбросила на мель рядом с Анапой сухогруз Blue Shark, курсирующий под флагом Белиза. Сейчас корабль находится примерно в 150 метрах от пляжа.

Кроме того, сообщается и о значительных разрушениях железнодорожного сообщения. Так, на одну из контактных линий железнодорожных путей упало дерево, а еще одно рухнуло на остановку, где в тот момент находились люди. Известно, что из-за непогоды в Краснодарском крае задержано около 50 поездов.