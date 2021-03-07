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"Червона" зона на Закарпатті: для робітників організують спецперевезення

Автор: Андрій Василюк

Для працівників критичної інфраструктури у Закарпатській області організують маршрути спеціальних перевезень в рамках заходів "червоної" зони карантину.

Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що Полосков дав доручення сформувати спецперевезення невідкладно.

"Відповідно до розпорядження райдержадміністраціям, виконавчим органам місцевих рад, керівникам відповідних медичних закладів і автомобільним перевізникам пасажирів необхідно до 8:00 год. 8 березня 2021 року забезпечити укладення договорів з перевезень персоналу автобусними маршрутами спеціальних перевезень", - йдеться в повідомленні.

Голова ОДА додав, що перевізники мають проінформувати Нацполіцію про сформовані маршрути спецперевезень.

Нагадаємо, Закарпатська область потрапила в "червону" зону карантину через погіршення ситуації з коронавірусом. Додаткові карантинні обмеження почнуть діяти вже 8 березня.

З вівторка, 9 березня, "Укрзалізниця" припиняє висадку, посадку пасажирів на всіх станціях Закарпатської області через "червону" зону.

Раніше повідомлялося, що в Україні зараз існує небезпека розширення "червоної" зони карантину. Все більше областей потрапляють в "помаранчеву" зону.

УЗ призначила на 8-9 березня 5 спеціальних рейсів з "червоної" зони карантину. Поїзди виконають рейси на прохання Чернівецької та Івано-Франківської областей.

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