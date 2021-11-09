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"Червона" зона розширюється. З 12 листопада карантин посилюють у Черкаській області

Автор: Анастасія Рокитна

"Червона" зона адаптивного карантину в Україні розширюється. З 12 листопада до неї увійде Черкаська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення встановити червону зону на Черкащині з 00:00 12 листопада.

"Червоний" рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, що вводяться у регіонах. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані", - зазначив Немчінов.

Він додав, що для повністю вакцинованих не діятимуть обмеження для міжрегіональних поїздок.

Які області зараз перебувають в "червоній" зоні

У цій зоні перебувають 17 регіонів:

  1. Київ,
  2. Херсонська,
  3. Одеська,
  4. Запорізька,
  5. Донецька,
  6. Дніпропетровська,
  7. Сумська,
  8. Миколаївська,
  9. Рівненська,
  10. Житомирська,
  11. Івано-Франківська,
  12. Київська,
  13. Луганська,
  14. Хмельницька,
  15. Чернігівська,
  16. Львівська,
  17. Волинська.

Які діють обмеження в "червоній" зоні

У "червоній" зоні карантину заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, фітнес-центрів, басейнів та спортзалів, а також проведення масових заходів.

Водночас в областях "червоної" зони забороняється очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.

Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.

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КарантинЧервона зона карантину