"Червона" зона розширюється. З 12 листопада карантин посилюють у Черкаській області

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення встановити червону зону на Черкащині з 00:00 12 листопада.

"Червоний" рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, що вводяться у регіонах. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані", - зазначив Немчінов.

Він додав, що для повністю вакцинованих не діятимуть обмеження для міжрегіональних поїздок.

Які області зараз перебувають в "червоній" зоні

У цій зоні перебувають 17 регіонів:

Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська.

Які діють обмеження в "червоній" зоні

У "червоній" зоні карантину заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, фітнес-центрів, басейнів та спортзалів, а також проведення масових заходів.

Водночас в областях "червоної" зони забороняється очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.

Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.