"Червона лінія для влади": у Порошенка назвали відновлення експорту газу з РФ неприйнятним

Заяви виконуючого обов’язки міністра енергетики Юрія Вітренка про плани уряду відновити експорт газу із країни-агресора є доказом намірів вищого політичного керівництва держави повернути Україну в енергетичну залежність від Москви.

Про це йдеться в заяві "Європейської солідарності", опублікованій на сайті політсили.

"Підтверджується версія, яку "Європейська солідарність" озвучила кілька днів тому у своїй заяві, що провокація з невмотивованим підвищенням ціни на газ мала за мету обгрунтувати повернення України в газову кабалу до Кремля. Тепер ми не сумніваємося у тому, що головною темою Берлінської зустрічі радників Нормандського формату був не пошук миру на Донбасі, а відновлення експорту блакитного палива з РФ, що означає пряме фінансування бюджету країни-агресора", - йдеться в заяві.

На думку представників партії, плани влади синхронізовані з пропозиціями Бойка-Медведчука.

"Вони - у руслі відомої антиатлантичної ініціативи Коломойського щодо стратегічного розвороту України від Заходу у бік Росії. І все це поставили на порядок денний саме тоді, коли Газпром стрімко втрачає позиції на європейському ринку, а Сполучені Штати посилюють зусилля, щоб заблокували будівництво Північного потоку. В цій критичній ситуації українська влада поспішає Путіну на допомогу", - додають у Петра Порошенка.

В "ЄС" переконані, категорична неприйнятність відновлення експорту газу з Росії - це червона лінія, подібна тій, яку суспільство провело в листопаді 2019 року напередодні саміту Нормандського формату.

"Україна вже понад п’ять років не купує газу в Росії, і наша енергетична незалежність від агресивної імперії є одним з головним здобутків минулого десятиліття. Відступити від цього - це значить капітулювати перед Росією. І це питання особистої відповідальності не технократа Вітренка, хоча така заява не робить йому честі, а особисто Володимира Зеленського та Дениса Шмигаля. Обом слід перечитати статтю Кримінального кодексу про державну зраду", - зазначають в політсилі.

"Європейська солідарність" планує робити усе можливе, щоб "влада зреклася свого зрадницького плану, а у разі необхідності - апелювати до суспільства, щоб оновити червоні фарби під вікнами на Банковій".

Так званий дешевий російський газ - це смертоносна зброя, як дешевий сир у мишоловці. Він вже вартував Україні Криму, окупованих районів Донбасу, тисяч і тисяч життів", - резюмували в партії Порошенка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Білоруська АЕС вийшла на повну потужність після відкриття поставок в Україну.