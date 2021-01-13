Білоруська АЕС вийшла на повну потужність після відкриття поставок в Україну

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Перший енергоблок Білоруської АЕС у вівторок ввечері, 12 січня, виведений на повну потужність.

Про це повідомило Міністерство енергетики Білорусі на офіційному сайті.

"12 січня о 19:57 перший енергоблок Білоруської атомної електростанції виведений на номінальний рівень потужності. Теплова потужність блоку складає 3200 МВт, електрична потужність - 1170 МВт", - повідомило білоруське Міненерго.

З 3 січня 2021 р. Україна почала закупівлі електроенергії на Білоруської АЕС в обсязі до 4 млн кВт год на добу, що дорівнює приблизно 20% завантаження першого енергоблоку станції.

Напередодні Міненерго Білорусі підтвердило поставки в Україну, повідомивши, що вони йдуть на користь відносинам між країнами.

Нагадаємо, з 3 січня постачання білоруської атомної електроенергії в Україну почали з три компанії - "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова і "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 року по березень 2020 р. Тоді в загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт годин.

Прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, становили від 3 до 5 млрд грн.

Імпорт також спровокував найбільшу за всю історію країни кризу на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній. Через закупку струму у Росії, 95% українських шахт навесні 2020 р. вимушено пішли в простий.