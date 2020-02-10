Крамп-Карренбауер відмовилася бути наступним канцлером Німеччини

Лідер правлячого у Німеччині Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер не буде претендувати на пост канцлера і піде з поста глави партії. Про це повідомляє видання Der Spiegel.

Крамп-Карренбауер про це заявила на засіданні президії ХДС. Вона оголосила, що не хоче обіймати пост канцлера. Крім того, джерела видання пишуть, що Крамп-Карренбауер ще й піде з посади голови партії.

За словами учасників зустрічі, лідерка ХДС нарікала на неврегульовані відносини між частинами партії і ультраправою "Альтернативою для Німеччини" та лівими. Вона була категорично проти співпраці з цими політичними силами.

Канцлер Ангела Меркель подякувала їй і попросила, щоб Крамп-Карренбауер залишилася міністром.

Раніше Меркель заявила, що має намір і надалі залишатися одночасно лідером партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) і очолювати уряд Німеччини. Тоді вона запропонувала на місце глави ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер.

До цього повідомлялося, що Меркель більше не буде претендувати на пост голови ХДС. У той же час вона має намір зберегти за собою посаду канцлера як мінімум до 2021 року.