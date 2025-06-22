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В Краматорске возросло количество погибших в результате удара РФ

Фото: Авиаудар РФ в Краматорске разрушил жилой дом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

В Краматорске российский авиаудар разрушил жилой дом. Двое погибших, спасатели ищут людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В Краматорске Донецкой области продолжается аварийно-спасательная операция после вражеского авиаудара.

Российская ракета разрушила часть четырехэтажного жилого дома, в результате чего погибли двое мужчин.

По информации ГСЧС, спасатели уже разобрали 209 тонн завалов и продолжают поиски - под обломками могут оставаться еще три человека.

 
Фото: Вражеский удар по Краматорску (t.me/dsns_telegram)

Атака произошла вечером 21 июня. Под завалами также нашли мужчину 1955 года рождения, которого деблокировали, а также спасли женщину и девочку 2010 года рождения.

Удар по Краматорску

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Краматорск: по городу было выпущено семь снарядов. Пострадали промышленная зона и жилая застройка.

Одновременно под ударом оказался Славянск.

Там последствия более трагические. В результате вражеской атаки погиб 17-летний парень, три человека ранены. Повреждены 32 частных дома, 2 админздания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля.

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