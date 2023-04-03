RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Краматорске женщина "сдавала" оккупантам координаты больниц и общежитий

Фото: СБУ задержала в Краматорске российскую шпионку (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Жительница Краматорска Донецкой области передавала оккупантам информацию о размещении защитников. Также она наводила российские ракеты на больницы и общежития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Россияне завербовали женщину через запрещенные в Украине соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", где она активно высказывалась в поддержку РФ.

Информатор пыталась выявить позиции ВСУ и пограничников в Краматорске. Также она обходила город и обозначала на электронных картах координаты местных больниц и общежитий. Эти данные оккупанты должны были использовать для ракетных ударов.

СБУ задержали пособницу враг во время выполнения указаний оккупантов. У нее изъяли мобильный телефон. Женщине объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ задержала в Краматорске российскую шпионку (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося найти украинские склады с боеприпасами под Авдеевкой.

Также Служба безопасности задержала во Львове коллаборантку, которая под видом переселенки собирала данные для врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскДонецкая областьСлужба безопасности УкраиныВойна в Украине