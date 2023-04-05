В Краматорске завершили эвакуацию после прорыва дамбы

В Краматорске завершили все эвакуационные мероприятия после прорыва дамбы. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.
Городской голова Александр Гончаренко рассказал, что из зоны подтопления 7 человек согласились эвакуироваться в "Пункт несокрушимости", другие будут жить у родственников.
Журналисты отмечают, что жильцы жалуются на затопление домов выше уровня пояса и повреждение имущества.
В свою очередь соответствующие службы в настоящее время укрепляют мешками с песком конструкцию дамбы. Было принято решение не перекрывать место слива, уровень воды уже упал.
В свою очередь в ГСЧС проинформировали, что спасли 3 человека, еще 14 были эвакуированы, из них 2 детей. Психолог продолжает оказывать помощь пострадавшим.
В настоящее время чрезвычайники проводят аварийные работы по снижению пропускной способности водосбросного шлюза.
Напомним, 4 апреля в Краматорске получила повреждения часть дамбы. Затопило дома, пришлось эвакуировать местных жителей, проживающих в зоне подтопления.
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