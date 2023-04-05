RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Краматорске завершили эвакуацию после прорыва дамбы

Фото: В Краматорске завершили эвакуацию после прорыва дамбы (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Олег Васкив

В Краматорске завершили все эвакуационные мероприятия после прорыва дамбы. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

Городской голова Александр Гончаренко рассказал, что из зоны подтопления 7 человек согласились эвакуироваться в "Пункт несокрушимости", другие будут жить у родственников.

Журналисты отмечают, что жильцы жалуются на затопление домов выше уровня пояса и повреждение имущества.

В свою очередь соответствующие службы в настоящее время укрепляют мешками с песком конструкцию дамбы. Было принято решение не перекрывать место слива, уровень воды уже упал.

В свою очередь в ГСЧС проинформировали, что спасли 3 человека, еще 14 были эвакуированы, из них 2 детей. Психолог продолжает оказывать помощь пострадавшим.

В настоящее время чрезвычайники проводят аварийные работы по снижению пропускной способности водосбросного шлюза.

Напомним, 4 апреля в Краматорске получила повреждения часть дамбы. Затопило дома, пришлось эвакуировать местных жителей, проживающих в зоне подтопления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск