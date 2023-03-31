В Краматорске прозвучало два взрыва во время воздушной тревоги

В Краматорске Донецкой области сегодня ночью, 31 марта, прозвучало два громких взрыва во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

О причинах и последствиях взрывов пока не сообщается. Жителей региона до окончания воздушной тревоги просят оставаться в убежищах, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Ранее мы писали, что во вторник, 28 марта, оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. Враг атаковал предприятие, детсад и школу.

Как сообщалось, 27 марта российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области. Позже стало известно, что в результате удара по Славянску погибли два человека. Количество пострадавших по последним данным возросло до 36 человек.

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