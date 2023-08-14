RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Краматорске раздались взрывы

Фото: в Краматорске раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 14 августа в Краматорске Донецкой области раздались взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина.

В городе слышали по меньшей мере два взрыва. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.

Местные Telegram-каналы распространяют фотографии и видео пожара, который, по их словам, вспыхнул после взрывов. Также там сообщают, что из-за атаки, вероятно, есть погибшие.

Ситуация в Краматорске

Россияне регулярно обстреливают города и деревни в Донецкой области. Так, в ночь на 15 августа в Воздушных силах ВСУ снова призвали жителей востока не игнорировать тревогу из-за возможной ракетной опасности.

Сам Краматорск обстреливали также и 31 июля - тогда враг ударил по промышленной зоне, обошлось без жертв.

А июня россияне попали по Краматорску двумя ракетами. Одна из них попала в центр города, в здание местной пиццерии, а вторая - по пригородному поселку Беленькое. Тогда погибли 12 человек, 65 человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскВойна России против Украины