В Краматорске раздались взрывы

В Краматорске вечером 24 марта раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Звуки были слышны около 23:00 часов. Произошло это за минуту до сигнала ракетной опасности.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.
Напомним, 23 марта российские оккупанты обстреляли Краматорск. Враг атаковал жилые дома и котельную.
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