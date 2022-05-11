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Під Краматорськом окупанти обстріляли склад з аміачною селітрою

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Під Краматорськом внаслідок бойових дій пошкоджено склад із аміачною селітрою. У місцевій адміністрації просять людей обмежити перебування на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cлов'янську міську військово-цивільну адміністрацію.

"Наголошуємо, що безпосередня загроза для життя мешканців Слов‘янської громади відсутня. Але керівництво міської військової адміністрації просить обмежити перебування на відкритому повітрі та щільно зачинити вікна терміном на добу", - повідомили в адмінстрації.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку 70% будинків пошкоджено. Ще 30% будинків не відповідають нормальним умовам життя.

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