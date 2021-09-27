У Краматорську "з нуля" зводять багатопрофільну лікарню третього рівня медицини. Сучасний медичний заклад забезпечить високоспеціалізованою медичною допомогою мешканців Донеччини та прилеглих територій Луганщини та Харківщини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької ОДА.
Наразі робочі облаштували на об’єкті тимчасові дороги та завершують земляні роботи.
"Приблизно 100 тис. кубів землі вивезено з котловану, влаштовано 411 паль в різних блоках. На об’єкті працює 26 одиниць спецтехніки та 74 працівники. Роботи виконується згідно з графіком", - зазначив керівник проєкту Руслан Кочедеря.
Підрядник вже завершив випробування паль та отримав дозвіл на виконання основних паль будівлі лікарні. Паралельно фахівці влаштовують водопостачання об’єкту, в двох місцях проходить приєднання до основної водомагістралі. Також проводяться тимчасові електричні мережі та облаштування будівельного містечка.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оглянув спорудження Обласної багатопрофільної лікарні в Краматорську та ознайомився з реалізацією проектів "Великого будівництва" на Донеччині.