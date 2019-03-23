В Краматорську за тиждень 4 бойовика здались поліції

В Краматорську (Донецька область) за тиждень до поліції здались 4 бойовика незаконних бандформувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що чоловіки займались чергуванням на блокпостах проросійських терористів за гроші та продовольчі пайки. Після того як місто було визволено від терористів, вони приховували свою причетність до бандформувань, однак вирішили звернутись до поліції.

"29-річний краматорчанин на блокпості оглядав автотранспорт, перевіряв документи у водіїв та пасажирів. Завданням найманця було виявлення активних українських патріотів. Винагородою за таку "службу" були продукти та гроші", - розповіли правоохоронці.

Згодом чоловік вирішив покинути незаконні збройні бандформування, а коли було звільнено Краматорськ вирішив не їхати за терористами в Донецьк, а ретельно приховувати свою колишню діяльність.

"Дізнавшись про наданий державою шанс звільнитися від відповідальності за участь в НЗФ за умови, що не скоював тяжких злочинів, чоловік здався поліцейським", - повідомили в поліції.

З подібними заявами до правоохоронців звернулись ще троє місцевих жителів, які влітку 2014 року "проходили службу" у бойовиків "ДНР", однак за декілька тижнів до звільнення міста покинули ряди проросійських найманців.

"Наразі поліцейські перевіряють діяльність колишніх бойовиків. Після того, як буде доведено, що на час перебування в НЗФ вони не скоювали тяжких злочинів, чоловіки будуть офіційно звільнені від кримінальної відповідальності", - заявили в поліції.

Нагадаємо, у Бахмуті два бойовика добровільно здалися поліції. 30-річний житель Бахмута розповів, що в 2018 році після звільнення з місць позбавлення волі багато його знайомих приєдналися до бойовиків і щоб не відрізнятися від них, він також вступив в НЗФ.