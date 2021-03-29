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Краматорськ посилює масковий режим в громадському транспорті

Автор: Андрій Козловський

У Краматорську місцева влада посилює контроль за дотриманням пасажирами масочного режиму в громадському транспорті. Патрульна поліція відновить рейди та буде складати адміністративні протоколи на порушників.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

"В черговий раз звертаюся до жителів Краматорська! Давайте не піддавати один одного небезпеці. Носіть маски та дотримуйтеся соціальної дистанції", - сказав мер міста Олександр Гончаренко.

За інформацією правоохоронців, розмір штрафу для пасажира, який порушує масочний режим, становить 170 гривень. Штраф за порушення правил карантину водієм - 17 тисяч гривень.

На ринках міста також посилиться контроль за дотриманням санітарних норм. Таким чином, на центральному ринку буде відкрито тільки три входи. На кожному з них з'явиться черговий, який буде контролювати наявність масок у відвідувачів.

Нагадаємо, в Івано-Франківську з понеділка послаблять карантин.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я розширило "червону" зону карантину до 11 регіонів. З 29 березня в цій зоні опинилася Чернігівська область.

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