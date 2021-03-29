Краматорськ посилює масковий режим в громадському транспорті

У Краматорську місцева влада посилює контроль за дотриманням пасажирами масочного режиму в громадському транспорті. Патрульна поліція відновить рейди та буде складати адміністративні протоколи на порушників.

"В черговий раз звертаюся до жителів Краматорська! Давайте не піддавати один одного небезпеці. Носіть маски та дотримуйтеся соціальної дистанції", - сказав мер міста Олександр Гончаренко.

За інформацією правоохоронців, розмір штрафу для пасажира, який порушує масочний режим, становить 170 гривень. Штраф за порушення правил карантину водієм - 17 тисяч гривень.

На ринках міста також посилиться контроль за дотриманням санітарних норм. Таким чином, на центральному ринку буде відкрито тільки три входи. На кожному з них з'явиться черговий, який буде контролювати наявність масок у відвідувачів.