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У Донецькій області через обстріли зупинили Слов'янську ТЕС

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Україна, Субота 28 травня 2022 11:04
У Донецькій області через обстріли зупинили Слов'янську ТЕС Фото: Слов'янську ТЕС зупинили через обстріли (wikipedia)
Автор: Олександр Білоус

Робота Слов'янської ТЕС зупинена з 27 травня через постійні обстріли. Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю евакуації працівників і членів їх сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Донбасенерго".

Як відмітили в прес-службі, протягом останніх днів Миколаївська міська територіальна громада Донецької області, де розташована Слов'янська ТЕС, постійно знаходиться під ракетно-артилерійськими обстрілами з боку російських окупаційних військ. Персонал електростанції весь час активної фази війни героїчно забезпечував роботу генеруючого обладнання та відпуск електроенергії в енергосистему України.

"З метою збереження життя і здоров'я персоналу станції, а також у зв'язку з необхідністю евакуації працівників і членів їх сімей, ПАТ "Донбасенерго" прийнято рішення про зупинку роботи Слов'янської ТЕС 27 травня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Слов'янська ТЕС розташована в місті Миколаївка поблизу Слов'янська Донецької області. Встановлена потужність-880 МВт. Належить ПАТ"Донбасенерго".

Нагадаємо, за даними Міноборони Британії, на даний момент основні зусилля Росії, ймовірно, концентруються навколо Сєвєродонецька. Після захоплення Лиману наступ буде направлено на Слов'янськ і Краматорськ.

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