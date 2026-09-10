Краматорск атаковали шестью ФАБ-250: 19 пострадавших, среди них младенец

Атака на Краматорск

Утром российские войска несколько раз ударили по Краматорску. По словам начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, около 11:00 10 сентября оккупанты четыре раза обстреляли город. Попадания зафиксировали рядом с учебными заведениями и многоэтажным домом.

"Около 11 часов россияне четыре раза обстреляли город. Попадания зафиксированы вблизи учебных заведений и возле многоэтажного дома. На местах работают соответствующие службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Окончательные последствия атак устанавливаются", - отметил Филашкин.

Число раненых увеличилось

Сначала сообщалось о 16 пострадавших. В прокуратуре уточнили, что у раненых диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Позже количество пострадавших снова возросло. По состоянию на 14:20 в результате атаки получили ранения 19 человек, среди них - 8-месячный младенец.

Прокуратура также уточнила, что российские войска нанесли по Краматорску удар шестью авиабомбами "ФАБ-250" с УМПК.