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Краматорск атаковали шестью ФАБ-250: 19 пострадавших, среди них младенец

15:06 10.09.2026 Чт
1 мин
Что известно о вражеской атаке?
aimg Анастасия Никончук
Фото: обстрел Краматорска (Telegram-канал Вадима Филашкина)

В результате утренней атаки российских войск на Краматорск Донецкой области пострадали 19 человек. Среди раненых - 8-месячный ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Донецкой областной прокуратуры.

Атака на Краматорск

Утром российские войска несколько раз ударили по Краматорску. По словам начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, около 11:00 10 сентября оккупанты четыре раза обстреляли город. Попадания зафиксировали рядом с учебными заведениями и многоэтажным домом.

"Около 11 часов россияне четыре раза обстреляли город. Попадания зафиксированы вблизи учебных заведений и возле многоэтажного дома. На местах работают соответствующие службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Окончательные последствия атак устанавливаются", - отметил Филашкин.

Число раненых увеличилось

Сначала сообщалось о 16 пострадавших. В прокуратуре уточнили, что у раненых диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Позже количество пострадавших снова возросло. По состоянию на 14:20 в результате атаки получили ранения 19 человек, среди них - 8-месячный младенец.

Прокуратура также уточнила, что российские войска нанесли по Краматорску удар шестью авиабомбами "ФАБ-250" с УМПК.

Напоминаем, что российские беспилотники атаковали расположенное в центре Днепра предприятие "Олейна". Сообщается, что завод принадлежит американской международной корпорации Bunge.

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