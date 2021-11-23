Крали гроші у покупців інтернет-магазинів: ув'язнений організував злочинну схему

Ув'язнені за допомогою товаришів, які перебували на волі, відпрацювали схему виманювання грошей. Вони створили фейкові сайти відомих торгових платформ, онлайн продажів та оголошень. Для клієнтів вони представлялися співробітниками магазинів та виманювали інформацію для нібито відправлення товару. Так, за допомогою фішингових ресурсів, вони отримували доступ до банківських карт українців. Шахраї списували гроші на спеціально підготовлені банківські картки або гаманці небанківських платіжних систем.

Нелегальний бізнес проіснував понад 3 місяці. В результаті ошуканими виявилися люди з усіх регіонів країни. А щомісячний "прибуток" злочинців становив понад 100 тисяч гривень. Отримані гроші вони використали для утримання кримінальних кіл.

За даними слідства, до складу групи входило до 10 учасників, у тому числі засуджені, які відбувають покарання за скоєння тяжких злочинів. Через своїх спільників вони отримували мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та доступ до фейкових електронних ресурсів.

Під час обшуків у колонії виявили чорну бухгалтерію з картковими рахунками різних банківських установ та засоби зв'язку.

Наразі в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України продовжуються слідчо-оперативні дії щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.