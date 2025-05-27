Воровали данные об оружии для Украины: Нидерланды разоблачили хакерскую группировку из РФ

Разведка Нидерландов выяснила, что хакеры из российской группировки Laundry Bear осуществляли кибершпионаж против государственных и коммерческих структур страны, а также других стран-членов НАТО и ЕС.

В совместном отчете Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) и Службы военной разведки и безопасности (MIVD) отмечается, что атаки были незамеченными до сентября 2024 года, когда хакеры похитили конфиденциальные данные сотрудников нидерландской полиции.

Сначала сообщалось об утечке имен, служебных электронных адресов и номеров телефонов почти всех 65 тысяч сотрудников. Впоследствии стало известно, что в отдельных случаях злоумышленники получили также персональные данные.

Расследование установило, что группа Laundry Bear собирала сведения о производстве и закупке военной техники в западных странах, в частности с целью дальнейших поставок в Украину. Кроме того, хакеры пытались получить информацию о высокотехнологичной продукции, к которой Россия имеет ограниченный доступ из-за санкций.