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Kraken обороняет Часов Яр: бойцы показали ликвидацию россиян дронами

Иллюстративное фото: украинские защитники уничтожают россиян в Часовом Яру (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Kraken продолжает уничтожать россиян в районе Часового Яра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал подразделения.

Как отметили в подразделении, бойцы продолжают оборону Часового Яра, где россияне пытаются наступать. 

 

Защитники показали видео, на котором можно заметить, как они при помощи FPV дронов наносят удары по живой силе, а также блиндажам врага.

Бои за Часов Яр

Напомним, россияне активно пытаются захватить Часов Яр. Как отметил еще в середине апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, военное командование РФ приказало захватить город до 9 мая, но этого сделать так и не получилось.

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, враг хочет захватить этот населенный пункт, поскольку он находится на возвышенности и оттуда легче обстреливать другие населенные пункты Донецкой области.

Более детально о попытках россиян взять Часов Яр под свой контроль - в материале РБК-Украина.

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