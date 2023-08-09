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КРАИЛ аннулировала лицензию подсанкционного Parimatch за связь с Россией и Беларусью

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Среда 09 августа 2023 12:16
КРАИЛ аннулировала лицензию подсанкционного Parimatch за связь с Россией и Беларусью Фото: КРАИЛ аннулировала лицензию подсанкционного Parimatch за связь с Россией и Беларусью (фото: facebook / Parimatch.ua)
Автор: Юлия Бойко

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) аннулировала лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр трем подсанкционным игорным компаниям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно принятому решению на первом правомочном заседании после возобновления кворума, лишены лицензий трое юридических лиц, к которым применены санкции:

  • ООО "Париматч" – лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет и на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности;
  • ООО "Покерматч.юа" – лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в покер в сети Интернет;
  • ООО "Поинтлото" – лицензии на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет.

Также в связи с наличием опосредованных отношений контроля резидентами России КРАИЛ приняла решение об аннулировании лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр.

Санкции против Parimatch

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.

В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

Как оказалось, в структуру компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации.

По запросу РБК-Украина в Службе безопасности Украины также отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с попавшими под украинские санкции фирмами.

"На сегодня получена информация, которая дает основания для дополнительного изучения связей "Ретен Энтертейнмент Лтд", "Риллиус Холдинг Лититед" и БТБ "Бетлаб Холдингс ЛТД" с российскими бенефициарами группы компаний Parimatch", - сообщили в ведомстве.

Также мы писали, что суд в апелляции признал публикацию РБК-Украина о работе Parimatch в России после начала войны достоверной.

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