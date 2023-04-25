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Воруют ночью. Россияне продолжают мародерить в Херсонской области

Фото: оккупанты продолжают мародерить в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации продолжают мародерить в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

"Российские захватчики продолжают совершать мародерство на территории Украины", - заявили в штабе.

В частности, по данным Генштаба, в населенном пункте Кардашинка Скадовского района Херсонской области, военнослужащие российских оккупационных войск ночью обыскивают дома, угоняют бытовую технику и легковые автомобили у мирных граждан.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что российские кафиры усилили проверки среди жителей в Энергодаре под видом "поиска диверсантов". В частности, как писал Центр национального сопротивления, враг продолжает мародерить в городе. Недавно россияне ограбили школы и садики.

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Война России против УкраиныГенштаб ВСУХерсонская область