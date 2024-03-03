RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Воруют окна и завозят некачественные лекарства. В Луганской ОВА рассказали о жизни в оккупации

Фото: В Луганской ОВАЕ рассказали о жизни в оккупации (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные уже не первый год совершают преступления на территории временно оккупированной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Луганской областной военной администрации.

В ОВА сообщили, что на фоне предвыборных действий российские оккупанты активизировали свои обещания о лучшей жизни, однако это лишь для еще большего погружения людей в российский информационный пузырь.

"Жители так называемой "ЛНР" сейчас находятся в информационном пузыре предвыборной кампании - звучит много обещаний по запуску промышленных предприятий и поиска инвесторов. Все это похоже на подготовку к распилу объектов на металлолом", - отметил начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

По его словам, денег, которые обещают выделить эти инвесторы, не хватит даже на восстановление и запуск "Азота".

Власенко также сообщил, что открытие аптеки в Северодонецке с некачественными российскими лекарствами российские оккупанты приравняли к общенациональному празднику.

Ситуация в Рубежном

По данным ОВА, захватчики разбили Рубежное во время штурмов города весной 2022 года, а уже в конце 2023 начали его разбирать.

Администрация отметила, что показательные ремонты россияне производят исключительно в уцелевших домах. Однако даже у них не повсюду их завершают.

"В одной из многоэтажек они демонтировали целые окна, пообещав жителям установить новые. И впоследствии исчезли. Несколько недель в доме сплошные сквозняки. Оккупационная администрация города не реагирует", - добавили в ОВА.

Напомним, мы писали, что на временно оккупированной территории Луганской области россияне начали разбирать оборудование шахт и вывозить все вырезанное.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины