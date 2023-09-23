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"Крабовая ловушка". В ССО раскрыли отдельные детали удара по штабу Черноморского флота

Фото: в ССО раскрыли отдельные детали удара по штабу Черноморского флота ()
Автор: Сергей Пышкин

Удар по штабу Черноморского флота террористов в Севастополе стал следствием кропотливой работы Сил специальных операций и Воздушных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций ВС Украины.

Как отметили в ССО, удар стал "крабовой ловушкой" для руководства Черноморского флота террористов. 

"Дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота Российской Федерации во временно оккупированном городе Севастополь", - пишет пресс-служба ССО. 

Для нанесения удара все необходимые данные были переданы Воздушным силам Украины. 

Другие детали проведения операции станут известны уже позже, впрочем как результат - десятки погибших и раненых террористов, среди которых высшее руководство Черноморского флота.

Удар по штабу Черноморского флота

Вчера, 22 сентября, в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота. На видео можно увидеть значительные повреждения здания и столб дыма.

Спустя время в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские воины. Как утверждают СМИ, военные использовали для удара ракеты Storm Shadow.

Все подробности атаки можно прочитать в материале РБК-Украина.

По словам руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, в ходе операции были ликвидированы по меньшей мере 9 человек, ранения получили еще 16 террористов. Среди них есть и русские генералы.

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