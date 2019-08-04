КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово змінить графік роботи

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" у період з 4 по 10 серпня здійснюватиме пропуск громадян через лінію розмежування до 18:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними української сторони Спільного центру по контролю та координації, російсько-окупаційні війська з 4 по 10 серпня здійснюватимуть заходи з розмінування території поблизу зруйнованого автомобільного мосту в Станиці Луганській.

"У зазначений період представники окупаційної адміністрації пропуск через лінію розмежування будуть здійснювати до 18:00", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу командування Об'єднаних сил прийняло рішення також змінити режим роботи КПВВ для забезпечення безпеки громадян, які перетинають лінію розмежування.

"Відтак, контрольний пункт функціонуватиме до 18:00. Окрім того, громадян, що прямують на тимчасово окуповану територію України будуть пропускати до 17:30", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше в українській стороні Спільного центру з контролю та координації повідомили, що наразі неможливо почати процес відновлення автомобільного мосту в Станиці Луганській через відсутність гарантій безпеки з боку проросійських бойовиків. Українські сапери не можуть приступити до розмінування території довкола мосту.