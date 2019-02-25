На КПВВ "Станиця Луганська" померла людина

Чоловік помер під час переходу пункту пропуску

На контрольном пункте възда-выезда "Станица Луганская" умер мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского в Facebook.

Как отмечается, это уже пятая смерть на КПВВ "Станица Луганская" с начала текущего года.

"На КПП "Станица-Луганская" сегодня вновь зафиксирован смертельный случай. При переходе пункта пропуска скончался мужчина 1952 г.н. С начала года, это уже пятый смертельный случай на данном КПП", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский направил в прокуратуру письмо с требованием расследовать случаи смерти на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

РБК-Украина писало, что все контрольные пункты въезда-выезда в районе Операции объединенных сил (ООС) переходят на весенний график работы. Все КПВВ на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода. Они будут работать с 07:00 до 18:30.