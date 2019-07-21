КПВВ "Майорське" закрили після виявлення вибухівки

Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" в Донецькій області тимчасово припинив пропуск громадян після виявлення вибухонебезпечного предмету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби в Facebook.

Як повідомляється, Держприкордонслужба за погодженням з Командування операції Об'єднаних сил припинила роботу КПВВ "Майорське". Персонал та цивільні, які знаходилися на території контрольного пункту були відведені в безпечне місце.

Зазначається, що близько 12:10 за 150 метрів від КПВВ піротехніки виявили нерозірвану артилерійську міну 122-го калібру. Наразі група розмінування проводить заходи з вилучення виявленого вибухонебезпечного предмета.

"Про відновлення пропускних операцій у КПВВ "Майорське" буде повідомлено додатково", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що піротехніки виявили вибухонебезпечний предмет на території контрольного пункту "Майорське". Державна служба з надзвичайних ситуацій відразу ж ініціювала питання про тимчасове припинення роботи КПВВ.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 21 липня, близько 7-ї години ранку поліція отримала повідомлення про мінування КПВВ "Майорське". Після повідомлення правоохоронці прийняли рішення про призупинення пропуску громадян.

Пізніше в штабі операції Об'єднаних сил заявили про відновлення роботи контрольного пункту "Майорське". Тоді зазначалося, що в ході обстеження території КПВВ вибухонебезпечних предметів не було виявлено.