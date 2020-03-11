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На КПВВ "Майорське" померла жінка

Новини » Надзвичайні події     11.03.2020 - 17:21
На КПВВ "Майорське" померла жінка
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Жінка переходила КПВВ і їй стало погано

На контрольно-пропускному пункті "Майорське" у середу, 11 березня, померла жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського у Facebook.

За його словами, на КПВВ померла жінка 1959 року народження.

"Тільки що мені повідомили, що о 16:05 на КПВВ "Майорське" померла жінка 1953 р. н. громадянка України", - написав він.

Жінка переходила контрольно-пропускний пункт. В 15:30 їй стало погано, вона втратила свідомість. Медики з бригади швидкої допомоги, намагалися їй допомогти і проводили реанімаційні дії, але врятувати жінку не вдалося.

Нагадаємо, 24 лютого на КПВВ "Мар'їнка" помер чоловік. 80-річний чоловік разом з дружиною їхав з окупованої Макіївки в Дніпро. Ще в автомобілі пенсіонеру стало погано. На паспортному контролі він втратив свідомість, лікарі одразу почали надавати йому першу допомогу.

Крім того, торік смертність на КПВВ в Луганській і Донецькій областях підвищилася на 40%, у порівнянні з 2018 роком. Зокрема, на КПВВ в Луганській області у 2019 році померли десять людей і ще дев'ять - на КПВВ в Донецькій області.

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